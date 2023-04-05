Акторка й учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Вікторія Варлей знялася топлес для еротичного чоловічого журналу Playboy.
Вона прикрасила обкладинку диджитал-номера глянцю, з’явившись на ній у шортах у горошок і в червоній шапочці для плавання з прикритими грудьми.
– Якщо мене запитають, що таке успішний успіх, я відповім, що це – потрапити на обкладинку Playboy у 38 років, – написала Варлей в Instagram.
Варто зазначити, що підписники Варлей, серед яких також є українські зірки, висловили захоплення, наголосивши, що вона в чудовій формі. Відзначився під обкладинкою і колишній коханий Вікторії, актор Тарас Цимбалюк.
- Віко, ти неймовірна. На цьому фото ідеально все.
- Крута!
- Прекрасна жінка, прекрасне тіло. Чому б ні?
- Це вогонь.
- Неймовірна, – пишуть у коментарях під фото.
Обкладинка – не найвідвертіше фото. Повністю оголеною Вікторія постала на сторінках журналу Playboy. Однак у своїх соцмережах Варлей цими кадрами вирішила не ділитися, можливо, поки що, а може, через цензуру.
Нагадаємо, Вікторія Варлей була учасницею Холостяка 12, де головним героєм був Алекс Топольський. Проєкт акторка покинула в дев’ятому випуску.
Через деякий час вона вийшла заміж за бізнесмена Петра, з яким живе в Маямі.
Фото: Вікторія Варлей