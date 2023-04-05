Акторка й учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Вікторія Варлей знялася топлес для еротичного чоловічого журналу Playboy.

Вона прикрасила обкладинку диджитал-номера глянцю, з’явившись на ній у шортах у горошок і в червоній шапочці для плавання з прикритими грудьми.

– Якщо мене запитають, що таке успішний успіх, я відповім, що це – потрапити на обкладинку Playboy у 38 років, – написала Варлей в Instagram.

Варто зазначити, що підписники Варлей, серед яких також є українські зірки, висловили захоплення, наголосивши, що вона в чудовій формі. Відзначився під обкладинкою і колишній коханий Вікторії, актор Тарас Цимбалюк.

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Віко, ти неймовірна. На цьому фото ідеально все.

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Прекрасна жінка, прекрасне тіло. Чому б ні?

Це вогонь.

Неймовірна, – пишуть у коментарях під фото.

Обкладинка – не найвідвертіше фото. Повністю оголеною Вікторія постала на сторінках журналу Playboy. Однак у своїх соцмережах Варлей цими кадрами вирішила не ділитися, можливо, поки що, а може, через цензуру.

Нагадаємо, Вікторія Варлей була учасницею Холостяка 12, де головним героєм був Алекс Топольський. Проєкт акторка покинула в дев’ятому випуску.

Через деякий час вона вийшла заміж за бізнесмена Петра, з яким живе в Маямі.

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Фото: Вікторія Варлей