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Вікторія Варлей із Холостяка 12 повністю роздяглася для Playboy (18+)

5 Квітня 2023, 20:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Виктория Варлей

Акторка й учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Вікторія Варлей знялася топлес для еротичного чоловічого журналу Playboy.

Вона прикрасила обкладинку диджитал-номера глянцю, з’явившись на ній у шортах у горошок і в червоній шапочці для плавання з прикритими грудьми.

– Якщо мене запитають, що таке успішний успіх, я відповім, що це – потрапити на обкладинку Playboy у 38 років, – написала Варлей в Instagram.

Варто зазначити, що підписники Варлей, серед яких також є українські зірки, висловили захоплення, наголосивши, що вона в чудовій формі. Відзначився під обкладинкою і колишній коханий Вікторії, актор Тарас Цимбалюк.

Зараз дивляться
  • Віко, ти неймовірна. На цьому фото ідеально все.
  • Крута!
  • Прекрасна жінка, прекрасне тіло. Чому б ні?
  • Це вогонь.
  • Неймовірна, – пишуть у коментарях під фото.

Обкладинка – не найвідвертіше фото. Повністю оголеною Вікторія постала на сторінках журналу Playboy. Однак у своїх соцмережах Варлей цими кадрами вирішила не ділитися, можливо, поки що, а може, через цензуру.

Виктория Варлей плейбой

Виктория Варлей плейбой

Нагадаємо, Вікторія Варлей була учасницею Холостяка 12, де головним героєм був Алекс Топольський. Проєкт акторка покинула в дев’ятому випуску.

Через деякий час вона вийшла заміж за бізнесмена Петра, з яким живе в Маямі.

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Фото: Вікторія Варлей

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