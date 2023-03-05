Літак учасниці Холостяка 12 Вікторії Варлей загорівся під час посадки

Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Вікторія Варлей розповіла, що літак, у якому вона летіла, почав горіти під час посадки.

Разом із чоловіком, бізнесменом Петром, Вікторія летіла додому в Маямі з відпочинку на Гаваях. Каже, весь шлях зайняв близько 27 годин.

– Дуже довго. У нас ще затримки були, але коли ми вже сідали в Маямі, то наш літак горів. Ось так. Чоловік мені сказав: – Віка, у нас горить хвіст літака. Я така: – Окей. І далі спала. Уже потім я зрозуміла, що коли ми сідали, то просто горіли, – поділилася Варлей.

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Додає, в її житті це вже друга така посадка, перша аварійна була в Німеччині.

Нагадаємо, що після зйомок у Холостяку 12 Вікторія Варлей вийшла заміж. Її коханий – бізнесмен і не публічна людина. Батьки чоловіка росіяни, але він з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Україну і допомагає ЗСУ.

Фото: Вікторія Варлей