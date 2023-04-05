Актриса и участница романтического реалити Холостяк 12 Виктория Варлей снялась топлес для эротического мужского журнала Playboy.
Она украсила обложку диджитал-номера глянца, представ на ней в шортах в горошек и в красной шапочке для плавания, прикрыв грудь.
— Если меня спросят что такое успешный успех, я отвечу, что это попасть на обложку Playboy в 38 лет, — написала Варлей в Instagram.
Стоит отметить, что подписчики Варлей, среди которых также есть украинские звезды, выразили восторг, подчеркнув, что она в прекрасной форме. Отметился под обложкой и бывший возлюбленный Виктории, актер Тарас Цымбалюк.
- Вика, ты невероятная. На этом фото идеально все.
- Крутая!
- Прекрасная женщина, прекрасное тело. Почему бы нет?
- Это огонь.
- Невероятная, — пишут в комментариях под фото.
Обложка — не самое откровенное фото. Полностью обнаженной Виктория предстала на страницах журнала Playboy. Однако в своих соцсетях Варлей этими кадрами решила не делиться, возможно, пока что, а может быть из-за цензуры.
Напомним, Виктория Варлей была участницей Холостяка 12, где главным героем был Алекс Топольский. Проект актриса покинула в девятом выпуске.
Спустя время она вышла замуж за бизнесмена Петра, с которым живет в Майами.
Фото: Виктория Варлей