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Вікторія Маремуха вперше стане мамою

19 Квітня 2022, 12:07
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Вікторія Маремуха вперше стане мамою

Фіналістка шоу Супермодель по-українськи 2 Вікторія Маремуха розсекретила вагітність.

У своєму Instagram вагітна Маремуха поділилася світлинами на пляжі в обіймах чоловіка Луї. На фото модель позує в купальнику, тримаючись за округлий животик.

– Зроблено в Україні із любов’ю! Made in Ukraine with love! – підписала вона знімок.

Очевидно, що фото зроблені в Таїланді, куди пара полетіла ще до початку широкомасштабної війни.

Вікторія Маремуха та французький мільйонер Луї разом уже понад три роки. У 2020 році пара розійшлася, однак уже за рік відновила стосунки. Весілля закохані зіграли в колі близьких.

У Вікторії та Луї відкритий шлюб. Вони живуть у різних квартирах і дозволяють собі вступати в інтимні стосунки з іншими партнерами. Втім модель переконана, що на дитину це негативно не вплине.

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Теги
вагітність , Модель , Супермодель по–українські
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