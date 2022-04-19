Финалистка шоу Супермодель по-украински 2 Виктория Маремуха рассекретила беременность.

В своем Instagram беременная Маремуха поделилась фотографиями на пляже в объятиях мужа Луи. На фото модель позирует в купальнике, держась за округлившийся животик.

– Сделано в Украине с любовью! Made in Ukraine with love! – подписала она снимок.

Очевидно, что фото сделаны в Таиланде, куда пара улетела еще до начала широкомасштабной войны.

Виктория Маремуха и французский миллионер Луи вместе уже более трех лет. В 2020 году пара разошлась, однако уже через год возобновила отношения. Свадьбу влюбленные сыграли в кругу близких.

У Виктории и Луи открытый брак. Они живут в разных квартирах и позволяют себе вступать в интимные отношения с другими партнерами. Впрочем, модель убеждена, что на ребенка это негативно не повлияет.