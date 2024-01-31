Акторка Дизель Шоу та співачка Вікторія Булітко отримала пропозицію руки і серця. Радісну новину особливо уважні шанувальники артистки дізналися, переглянувши відео зі святкування дня народження Вікторії.

Вікторія Булітко виходить заміж

Обранцем акторки став музикант Кирило Попович. Він освідчився просто на 41-й день народження співачки. Спочатку вручив квіти, потім зводив у тир розстріляти фото Путіна, на картинг та в грузинський ресторан.

Наприкінці Кирило влаштував романтичну вечерю при свічках, став на коліно та відкрив коробочку з обручкою. Пропозицію Вікторія Булітко прийняла і закріпила згоду вигуком “алілуя” та кумедними рухами. Побачити ці кадри можна в кінці відео, яким артистка поділилася з фанатами.

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Пара створила у 2023 році творчий дует під назвою Metelyk. У жовтні вони випустили кліп на спільну пісню Ніч та продовжують працювати над новими треками.

Реакція мережі на заручини Вікторії Булітко

Шанувальники зірки Дизель Шоу зраділи такій новині. Усі вітають молодят та зичать сімейного щастя.

Вітаю з заручинами! Дуже рада за вас!

Ну, нарешті! Ура!

Блін, до кінця думав ще трошки погуляєш, але насамкінець вкрали з кінцями. Ех!

Вітаю! Яка радість!

Будьте завжди щасливими!

Раніше Вікторія Булітко тримала своє особисте життя в таємниці, а на всі питання про стосунки та шлюб зазвичай віджартовувалась.

Фото: Вікторія Булітко