Зірка серіалу Пліткарка актор Ед Вествік освідчився своїй коханій – акторці та моделі Емі Джексон.

Ед Вествік заручився з Емі Джексон

Цією новиною пара поділилася в Instagram, оприлюднивши відповідні фото. Вествік вирішив освідчитися коханій незвично, а тому заявив про свої наміри одружитися на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.

Під час відпочинку в містечку Гштаад Ед і Емі піднялися на підвісний місток в Альпах. Саме там актор став на коліно перед своєю обраницею, а туристи стали свідками цього моменту.

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– Чорт забирай, так, – написано під фото пари.

Ед Вествік та Емі Джексон разом із 2022 року. Варто зазначити, що актор уже був одружений з акторкою Рені Даймонд, але вони розлучилися. Також він зустрічався з акторкою Джесікою Зор і з моделями Джесікою Серфаті, Тамарою Франческоні.

Своєю чергою Емі у шлюбі не перебувала, але була заручена з бізнесменом Джорджем Панайоту, від якого виховує сина.