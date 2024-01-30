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Ед Вествік освідчився Емі Джексон на висоті 3 тис. метрів

30 Січня 2024, 12:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ед Вествік
Джерело: Depositphotos

Зірка серіалу Пліткарка актор Ед Вествік освідчився своїй коханій – акторці та моделі Емі Джексон.

Ед Вествік заручився з Емі Джексон

Цією новиною пара поділилася в Instagram, оприлюднивши відповідні фото. Вествік вирішив освідчитися коханій незвично, а тому заявив про свої наміри одружитися на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.

Під час відпочинку в містечку Гштаад Ед і Емі піднялися на підвісний місток в Альпах. Саме там актор став на коліно перед своєю обраницею, а туристи стали свідками цього моменту.

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– Чорт забирай, так, – написано під фото пари.

Ед Вествік та Емі Джексон разом із 2022 року. Варто зазначити, що актор уже був одружений з акторкою Рені Даймонд, але вони розлучилися. Також він зустрічався з акторкою Джесікою Зор і з моделями Джесікою Серфаті, Тамарою Франческоні.

Своєю чергою Емі у шлюбі не перебувала, але була заручена з бізнесменом Джорджем Панайоту, від якого виховує сина.

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