Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Вокалістка ONUKA Ната Жижченко вдруге стала мамою

1 Липня 2023, 19:04
Ілля Нежигай редактор стрічки
Вокалістка ONUKA Ната Жижченко вдруге стала мамою

Вокалістка та авторка текстів українського гурту ONUKA Наталія Жижченко розповіла, що в її сім’ї народилась дитина.

Про це Жижченко повідомила у своєму акаунті в Instagram.

Батьком новородженої дівчинки, яку назвали Ліною, є музичний продюсер Євген Філатов. Це друга дитина у подружжі Жижченко та Філатова.

На фотографії, яку оприлюднила солістка ONUKA на сторінці гурту в соцмережі, можна побачити крихітну руцю немовляти, яку тримає материнська рука.

Як повідомила сама Ната Жижченко, народження дитини відбулось у Медичному центрі ISIDA clinic, що в Києві.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Крім новонародженої дівчинки, на ім’я Ліна, Жижченко та Філатов мають і спільного сина, дворічного Сашка, який народився у квітні 2020 року.

У коментарях до допису можна побачити щирі вітання з поповненням в родині музикантів, а деякі жартують, що народження дитини стало “найнеочікуванішим релізом цього року”

Раніше солістка ONUKA, Ната Жижченко, ще до того, як вона народила першу дитину, визнавала, що не має бажання народжувати дітей, а ще за рік до того, як народився Сашко, попереджала батьків та близьких, що житиме зі своїм чоловіком Філатовим без дітей. Попри такі заяви, вже за два тижні Жижченко завагітніла.

Читайте також:
Ната ЖижченкоНатяк на завершення кар’єри? Onuka зізналася, в якій діяльності бачить себе після війни

Фото: ONUKA

Теги
Onuka виховання дітей новонароджені співак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь