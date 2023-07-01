Вокалістка та авторка текстів українського гурту ONUKA Наталія Жижченко розповіла, що в її сім’ї народилась дитина.

Про це Жижченко повідомила у своєму акаунті в Instagram.

Батьком новородженої дівчинки, яку назвали Ліною, є музичний продюсер Євген Філатов. Це друга дитина у подружжі Жижченко та Філатова.

На фотографії, яку оприлюднила солістка ONUKA на сторінці гурту в соцмережі, можна побачити крихітну руцю немовляти, яку тримає материнська рука.

Як повідомила сама Ната Жижченко, народження дитини відбулось у Медичному центрі ISIDA clinic, що в Києві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Крім новонародженої дівчинки, на ім’я Ліна, Жижченко та Філатов мають і спільного сина, дворічного Сашка, який народився у квітні 2020 року.

У коментарях до допису можна побачити щирі вітання з поповненням в родині музикантів, а деякі жартують, що народження дитини стало “найнеочікуванішим релізом цього року”

Раніше солістка ONUKA, Ната Жижченко, ще до того, як вона народила першу дитину, визнавала, що не має бажання народжувати дітей, а ще за рік до того, як народився Сашко, попереджала батьків та близьких, що житиме зі своїм чоловіком Філатовим без дітей. Попри такі заяви, вже за два тижні Жижченко завагітніла.

Фото: ONUKA