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Від**іться вже, справді: Макаревич звернувся до пропагандистів РФ

22 Січня 2024, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрій Макаревич

Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич послав російських пропагандистів, які продовжують обговорювати його, незважаючи на те, що артист виїхав із РФ два роки тому.

Андрій Макаревич послав пропагандистів РФ

У Facebook Андрій Макаревич висловив обурення. Каже, з країни-агресора давно виїхав до Ізраїлю, все, що з нею пов’язано – його не цікавить, повертатися теж не збирається, проте пропагандисти не дають йому спокою.

– Ось дивно. Виїхав із Росії майже два роки тому. Уже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу (нецікаво), про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям і своїми справами. Але ні – дня не минає, щоб не летіло в мій бік – то я голодую, то знову когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Від**іться вже, справді, – написав Макаревич.

До слова, Макаревич дійсно часто потрапляє під роздачу російських пропагандистів, які ніяк не можуть змиритися з його антиросійською позицією.

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Нещодавно Макаревич сказав, чому не зможе жити в Росії. Музикант наголосив, що багато росіян вже змирилися з диктатурою Кремля, однак для нього це немислимо.

Фото: Андрій Макаревич

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