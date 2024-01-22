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Отъ**итесь уже, в самом деле: Макаревич обратился к пропагандистам РФ

22 января 2024, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрій Макаревич

Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич послал российских пропагандистов, которые продолжают обсуждать его, несмотря на то, что артист уехал из РФ два года назад.

Андрей Макаревич послал пропагандистов РФ

В Facebook Андрей Макаревич выразил негодование. Говорит, из страны-агрессора давно уехал в Израиль, все, что с ней связано — его не интересует, возвращаться тоже не собирается, однако пропагандисты не дают ему покоя.

— Вот удивительно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами. Нет же — дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону — то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ**итесь уже, в самом деле, — написал Макаревич.

К слову, Макаревич действительно часто попадает под раздачу российских пропагандистов, которые никак не могут смириться с его антироссийской позицией.

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Недавно Макаревич сказал, почему не сможет жить в России. Музыкант подчеркнул, что многие россияне уже смирились с диктатурой Кремля, однако для него его немыслимо.

Фото: Андрей Макаревич

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