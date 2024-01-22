Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич послал российских пропагандистов, которые продолжают обсуждать его, несмотря на то, что артист уехал из РФ два года назад.

Андрей Макаревич послал пропагандистов РФ

В Facebook Андрей Макаревич выразил негодование. Говорит, из страны-агрессора давно уехал в Израиль, все, что с ней связано — его не интересует, возвращаться тоже не собирается, однако пропагандисты не дают ему покоя.

— Вот удивительно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами. Нет же — дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону — то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ**итесь уже, в самом деле, — написал Макаревич.

К слову, Макаревич действительно часто попадает под раздачу российских пропагандистов, которые никак не могут смириться с его антироссийской позицией.

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Недавно Макаревич сказал, почему не сможет жить в России. Музыкант подчеркнул, что многие россияне уже смирились с диктатурой Кремля, однако для него его немыслимо.

Фото: Андрей Макаревич