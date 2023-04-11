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Відчуваю огиду. Олеся Жураківська про акторок із РФ, з якими разом знімалася

11 Квітня 2023, 10:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олеся Жураковская
Джерело: Олеся Жураківська

Акторка Олеся Жураківська розповіла, як ставиться до російських акторок, з якими знімалася в серіалі Кріпосна. Йдеться про Катерину Ковальчук і Соню Прісс – вони замовчують війну в Україні.

Жураківська зізналася, що не здивована їхньою позицією і відчуває до них відразу.

– Відчуваю огиду щодо цих людей, які, працюючи у нас, сколотили великі статки, стали популярними, зробили собі імена. Це стосується Каті та Соні. Про акторів Сватів взагалі мовчу. Скільки вони тут заробили. Цих людей просто немає для мене, – зазначила Олеся.

Однак акторка висловила радість із приводу колеги Юлії Ауг, яка виїхала з Росії та засудила путінський режим. Крім того, розповіла Жураківська і про те, чому продовжувала зніматися з акторами країни-агресора після 2014 року.

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– Я вдома знімалася, це державна політика. Держава не відмовляла росіянам у тому, щоб у нас зніматися, працювати… Мені здалося, що це несправедливо, що українські актори мають відмовлятися від можливості грати, заробляти, набувати досвіду. Через що? Що держава не забороняє приїжджати росіянам. Я у своїй державі маю більше прав, ніж росіяни, – наголосила Олеся.

Додає, це був її спротив.

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Олеся Жураківська
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