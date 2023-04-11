Актриса Олеся Жураковская рассказала, как относится к российским актрисам, с которыми снималась в сериале Крепостная. Речь идет о Катерине Ковальчук и Соне Присс — они замалчивают войну в Украине.

Жураковская призналась, что не удивлена их позицией и испытывает к ним отвращение.

— Чувствую отвращение по отношению к этим людям, которые работая у нас сколотили большое состояние, стали популярными, сделали себе имена. Это касается Кати и Сони. Об актерах Сватов вообще молчу. Сколько они здесь заработали. Этих людей просто нет для меня, — отметила Олеся.

Однако актриса выразила радость по поводу коллеги Юлии Ауг, которая уехала из России и осудила путинский режим. Кроме того, рассказала Жураковская и о том, почему продолжала сниматься с актерами страны-агрессора после 2014 года.

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— Я дома снималась, это государственная политика. Государство не отказывало россиянам в том, чтобы у нас сниматься, работать… Мне показалось, что это несправедливо, что украинские актеры должны отказываться от возможности играть, зарабатывать, приобретать опыт. Из-за чего? Что государство не запрещает приезжать россиянам. Я в своем государстве имею больше прав, чем россияне, — подчеркнула Олеся.

Добавляет, это было ее сопротивление.