У формуванні образів важливо мати надійні перевірені речі, які будуть парою до будь-якого аутфіту на різноманітні випадки життя. Часто ми купуємо те, що нам, по суті, не так вже й потрібно, і робимо це через неграмотність. Передусім – необхідно все ретельно проаналізувати, щоб завжди було, що одягнути.

Персональний стиліст Юлія Крижалка назвала Фактам ICTV речі, які повинні бути в гардеробі 2023. Це спростить вам завдання і допоможе визначитися з безпрограшним вибором.

Універсальна сумка лаконічної форми під ваш спосіб життя.

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– Її розмір і ємність регулюйте своїми потребами – у кожного цей критерій свій. Комусь лише потрібно місце під телефон, гаманець, помаду та ключі, а комусь – вмістити ноутбук і папку А4 з документами. Раджу обирати лаконічні моделі простих форм, які тримають свою класику і ніколи не втратять актуальності, – зазначила стиліст.

Зручне взуття гарної форми. Обираємо, звісно, під сезонність — це повинна бути та ідеальна пара, в якій зручно, яка підходить під все і збагачує образ. Не потрібно скуповувати мільйон різних позицій, достатньо мати 1-3 пари тих самих.

Ідеальна біла сорочка з правильної тканини.

– Я не втомлююся повторювати, що це зовсім не попсова річ, а класика і швидка опція, яка до всього підходить. З нею можна поєднувати багато речей і легко мати дуже дорогий і стильний вигляд, – наголосила Юлія.

Єдине – тканина повинна бути щільною і тримати форму.

Штани. Чорні, бежеві, сірі – нейтральний відтінок, класична форма. Посадка – залежно від типу вашої фігури. Це ваша база під стильні луки, і вона очікує своїх поєднань.

Рекомендація: тканина і її крій суперважливі, тому в таку річ варто інвестувати.

Чорний піджак. Це річ, яка має високу комбінаторику. Крій обираємо більш вільний, тканина повинна добре тримати форму.

Рекомендація: піджак має дорогий вигляд в трохи більшому, більш вільному розмірі.