Ведуча реаліті Ревізори на порозі (Новий канал) Анна Жижа поділилася добіркою найкращих міні-серіалів. Тут і детективи, і драми, і ситком – тепер ви знаєте, що подивитися морозним зимовим вечором.

Будиночок на щастя (ситком Нового каналу, 2020)

– Два сезони прикрасять ваші січневі вечори. В серіалі грає моя подруга Віталіна Біблів. І відкриттям для мене став Костя Войтенко, якого ми навіть встигли зняти в моєму першому серіалі від Star Media. До речі, на початку лютого відбудеться прем’єра третього сезону Будиночка на щастя на Новому каналі, – розповідає Ганна.

Люпен (кримінал, 2021)

– Чудова історія про помсту. В серіалі ви побачите незрівнянного Омара Сі, якого всі люблять за іронічну роль в 1+1. Тут він розриває своєю грою, – каже ведуча.

Ранкове шоу, 2 сезон (драма, 2021)

– Мені близька тема Ранкового шоу після трьох років роботи у Підйомі часів Педана, Притули, Фреймут. А ще захоплююся грою фантастичної та правдивої Дженніфер Еністон, – розповідає Ганна.

Каштановий чоловічок (детективний міні-серіал, 2021)

– Новенький серіал від Netflix. На місці жорсткого вбивства поліція знаходить фігурку каштанового чоловічка. За допомогою цього моторошного доказу детективи намагаються знайти вбивцю. А ще в серіалі йдеться про те, до чого призводять складні дитячі травми. Шанувальникам Декстера цей серіал сподобається! – каже ведуча.

Декстер (драмедійний кримінально-психологічний трилер, 2022)

– Розкажу дещо тим, хто фанатіє від Декстера Моргана і дочекався продовження. Сценарна група збиралась покарати його наприкінці восьмого сезону, але канал-замовник наполіг, щоб Декстер жив. Тепер можемо дізнатися, що з ним трапилося за 10 років. Усі серії вже вийшли 10 січня. Ну, і спойлер – люди не змінюються, – каже Ганна.

Садівники (драма, 2021)

– Сюжет заснований на реальних подіях. Життя пари пансіонерів раптово перестає бути марудним, коли в їхньому саду знаходять два трупи. Головну роль зіграла фантастична Олівія Колман. Обов’язково рекомендую подивитися, – каже ведуча.