Українська співачка Слава Камінська, яка зараз живе в Нідерландах, розповіла про нового коханого.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що зараз не самотня. Зі своїм обранцем співачка познайомилася на відпочинку.

– Він розуміє російську, трішки українську, іспанську, естонську. Зараз ми вивчаємо українську. Я з ним спілкуюся українською, бо дуже хочу, щоб він нею спілкувався, – зауважила співачка.

У Слави за плечима вже два шлюби, однак зірка зізнається, що готова вийти заміж втретє. Більше подробиць про коханого Слава розкривати поки що не хоче.

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– Я стала забобонна останнім часом, особливо в питаннях особистого життя, – пояснює зірка.

Слава зізналася, що живе в Нідерландах на зароблені в НеАнгелах кошти, а також “виплати” нового коханого. В середньому на місяць її родина витрачає близько €3 тис.