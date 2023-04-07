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Учим украинский: Слава Каминская рассказала о новом возлюбленном

7 апреля 2023, 09:20
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Слава Камінська
Источник: Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская, которая сейчас живет в Нидерландах, рассказала о новом возлюбленном.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что сейчас не одинока. Со своим избранником певица познакомилась на отдыхе.

— Он понимает русский, немного украинский, испанский, эстонский. Сейчас мы изучаем украинский. Я с ним общаюсь на украинском, потому что очень хочу, чтобы он на нем общался, — отметила певица.

У Славы за плечами уже два брака, однако звезда признается, что готова выйти замуж в третий раз. Больше подробностей о любимом Слава раскрывать пока не хочет.

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— Я стала суеверна в последнее время, особенно в вопросах личной жизни, — объясняет звезда.

Слава призналась, что живет в Нидерландах на заработанные в НеАнгелах средства, а также “выплаты” нового возлюбленного. В среднем в месяц ее семья тратит около €3 тыс.

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Источник
Слава Дьомін
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Слава Каминская
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