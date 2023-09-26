Співачка Анна Трінчер змусила шанувальників хвилюватися, опублікувавши в сториз фото своєї руки, що під′єднана до крапельниці.

Поки жодних подробиць про свій стан виконавиця не повідомляла. Проте раніше вона запостила низку сториз, в яких розповіла, що найкращим у її житті була сесія із психологом. Також виконавицю обурив галас навколо її особистого життя, зокрема, стосунків із чоловіком. Тож вона різко звернулася до тих, хто поширює неперевірену інформацію.

У той же день, коли зʼявилося фото під крапельницею, співачка анонсувала премʼєру свого кліпу, заплановану на 29 вересня. Чекаємо на нові повідомлення про стан здоровʼя співачки та сподіваємося, що Анна Трінчер швидко відновиться.