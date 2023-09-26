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Сьогодні в сториз на мене не чекайте: Анна Трінчер показалась під крапельницею

26 Вересня 2023, 12:40
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Тринчер
Джерело: Анна Трінчер

Співачка Анна Трінчер змусила шанувальників хвилюватися, опублікувавши в сториз фото своєї руки, що під′єднана до крапельниці.

Трінчер під крапельницею

Фото: скрин зі сториз Instagram/annatrincher_official

Поки жодних подробиць про свій стан виконавиця не повідомляла. Проте раніше вона запостила низку сториз, в яких розповіла, що найкращим у її житті була сесія із психологом. Також виконавицю обурив галас навколо її особистого життя, зокрема, стосунків із чоловіком. Тож вона різко звернулася до тих, хто поширює неперевірену інформацію.

Трінчер про зневагу

Фото: скрин зі сториз Instagram/annatrincher_official

У той же день, коли зʼявилося фото під крапельницею, співачка анонсувала премʼєру свого кліпу, заплановану на 29 вересня. Чекаємо на нові повідомлення про стан здоровʼя співачки та сподіваємося, що Анна Трінчер швидко відновиться.

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