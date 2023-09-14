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Важливий крок у моєму житті: Олег Машуковський освідчився бойфренду

14 Вересня 2023, 13:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олег Машуковський освідчився хлопцю

Блогер Олег Машуковський освідчився своєму хлопцеві, візажисту Данилу.

Сталося все доволі романтично – на вершині гори Говерли, куди вони вирушили в похід. В Instagram-stories Машуковський розповів, що чим ближче вони піднімалися до кінцевої точки, тим більше він переживав і хвилювався.

Зараз дивляться

– Зараз на горі буде дуже важливий крок у моєму житті… Рано чи пізно це мало статися, – зі сльозами на очах сказав блогер.

Згодом він показав коробочку з каблучкою для заручин, яку підніс Данилу. Як саме все було – Олег пообіцяв розповісти пізніше.

Нагадаємо, у червні Олег Машуковський уперше публічно представив свого хлопця, хоча й раніше публікував із ним фото в Instagram. Блогер особливо ніколи не приховував свою орієнтацію.

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Фото: Олег Машуковський

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