Блогер Олег Машуковський освідчився своєму хлопцеві, візажисту Данилу.

Сталося все доволі романтично – на вершині гори Говерли, куди вони вирушили в похід. В Instagram-stories Машуковський розповів, що чим ближче вони піднімалися до кінцевої точки, тим більше він переживав і хвилювався.

Зараз дивляться

– Зараз на горі буде дуже важливий крок у моєму житті… Рано чи пізно це мало статися, – зі сльозами на очах сказав блогер.

Згодом він показав коробочку з каблучкою для заручин, яку підніс Данилу. Як саме все було – Олег пообіцяв розповісти пізніше.

Нагадаємо, у червні Олег Машуковський уперше публічно представив свого хлопця, хоча й раніше публікував із ним фото в Instagram. Блогер особливо ніколи не приховував свою орієнтацію.

Фото: Олег Машуковський