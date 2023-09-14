Блогер Олег Машуковський освідчився своєму хлопцеві, візажисту Данилу.
Сталося все доволі романтично – на вершині гори Говерли, куди вони вирушили в похід. В Instagram-stories Машуковський розповів, що чим ближче вони піднімалися до кінцевої точки, тим більше він переживав і хвилювався.
Зараз дивляться
– Зараз на горі буде дуже важливий крок у моєму житті… Рано чи пізно це мало статися, – зі сльозами на очах сказав блогер.
Згодом він показав коробочку з каблучкою для заручин, яку підніс Данилу. Як саме все було – Олег пообіцяв розповісти пізніше.
Нагадаємо, у червні Олег Машуковський уперше публічно представив свого хлопця, хоча й раніше публікував із ним фото в Instagram. Блогер особливо ніколи не приховував свою орієнтацію.
Фото: Олег Машуковський