Блогер Олег Машуковский сделал предложение своему парню, визажисту Данилу.

Произошло все довольно романтично — на вершине горы Говерлы, куда они отправились в поход. В Instagram-stories Машуковский рассказал, что чем ближе они поднимались к конечной точке, тем больше он переживал и волновался.

— Сейчас на горе будет очень важный шаг в моей жизни… Рано или поздно это должно было произойти, — со слезами на глазах сказал блогер.

После он показал коробочку с кольцом для помолвки, которое преподнес Данилу. Как именно все было — Олег пообещал рассказать позже.

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Напомним, в июне Олег Машуковский впервые публично представил своего парня, хотя и ранее публиковал с ним фото в Instagram. Блогер особо никогда не скрывал свою ориентацию.

Фото: Олег Машуковский