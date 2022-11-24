Блогер-мільйонник Олег Машуковський згадав, як виїжджав із Луганська в 2014 році та що відчуває зараз, коли ЗСУ звільняють села його рідної області.

Каже, до цього був 10 місяців в Америці за обміном, в Луганськ повернувся в 2014 році в березні, проте після отримання атестата там, поїхав вчитися до Києва.

– Я поїхав, коли там все тільки починалося… Моя сім’я виїхала не одразу. Вони потрапили під обстріл на вокзалі. Я так розумію, ракетні обстріли або щось таке. Я втратив із ними зв’язок на тиждень-два. Не було зв’язку, поїздів… Вони якось виїхали до Києва, я їх зустрів і вони поїхали в Ізраїль, – розповів Машуковський.

Каже, батьки і зараз там. Під час повномасштабної війни він побачив їх вперше за два роки, коли виїжджав за кордон на благодійний концерт. Однак зізнається, думки залишитися там і щось придумати – не було, оскільки любить Україну і Київ.

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Зазначає, був у приємному здивуванні, коли побачив, що деякі села Луганської області почали звільняти від російських окупантів.

– Я був у шоці… Це круто. Деякі села були окуповані з 2014 року. У Луганську в нас дуже багато чого залишилося. Квартира мами і тата, бабусина, тетина. Все там залишилося… Я там із моменту окупації жодного разу не був, – ділиться Олег.

Фото: Олег Машуковський