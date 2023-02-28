Ведущая Маша Ефросинина впервые рассказала об отношениях с родной сестрой Лизой Ющенко, которая живет в России.

По словам Маши, они практически не общаются и это является болезненной темой для их семьи, ведь несмотря на полномасштабную войну в Украине, которую развязала РФ, Лиза продолжает жить в стране-агрессоре.

– Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю… Это для нас достаточно трудная тема, – отметила ведущая в интервью Розмова.

Ефросинина добавила, что ей больно об этом говорить.

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Отметим, в начале войны Лиза Ющенко обнародовала пост в Instagram, который сейчас закрыла от лишних глаз, с призывом остановить войну в Украине. Больше никаких комментариев по поводу полномасштабного вторжения РФ в ее родную страну она не давала.

Напомним, что с 2009-го по 2012 год Лиза была невесткой экс-президента Украины Виктора Ющенко. В 2014 году она вышла замуж во второй раз – за российского бизнесмена. Тогда сестра Ефросининой и переехала в Москву.