Ведущий Андрей Бедняков высказался насчет людей, которые продолжают слушать русскую музыку.

Так, шоумен ехал в такси, в котором водитель включал ему песни страны-агрессора. Бедняков не понимает, что еще должно произойти, чтобы люди перестали это делать.

— Еду с таксистом, у которого играет русская музыка. Парню лет 25-30. Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы что-то в голове заработало, — отметил Андрей.

Поинтересовался у водителя, почему он это делает, на что тот ответил: — Мне не нравится современная украинская музыка.

Сейчас смотрят — Мое мнение: хочешь слушать — слушай сам, дома, не с клиентами! Пример. Я любил попеть Руки вверх. Но потом Сережа Жуков решил попеть в Лужниках на z-концерте. С тех пор Сережа Жуков никогда не появятся в моем телефоне или в машине. Так точно не слушаю и тех, кто молчит о войне, — высказался Бедняков. Добавляет, это он уже не говорит о том, что каждое прослушивание на стриминговых платформах — деньги, которые получает РФ. Они также в том числе идут и на ракеты, которые страна-агрессор пускает по украинским городам. Читайте также: Спонсируете врага! Злата Огневич пристыдила тех, кто продолжает слушать российскую музыку

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