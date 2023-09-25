Українська дизайнерка і засновниця ювелірного бренду Валерія Гузема народила другу дитину.
Радісною новиною вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Гузема оприлюднила фото, на якому показала потилицю і вушко новонародженої дівчинки.
Дизайнерка стала мамою вдруге 17 вересня, дочку назвали Селін.
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– Зроблено в любові і для любові, – лаконічно підписала допис Гузема.
Валерія Гузема одружена з льотчиком-ектремалом і чемпіоном з авіаспорту Тимуром Фаткуліним.
У липні 2021 року в пари народився син, якого назвали на честь батька.
Раніше в одному з інтерв’ю Валерія зізналася, що подружжя мріє про невелику різницю у віці між двома дітьми.
Фото: Валерія Гузема