Украинский дизайнер и основательница ювелирного бренда Валерия Гузема родила второго ребенка.
Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Гузема обнародовала фото, на котором показала затылок и ушко новорожденной девочки.
Дизайнер стала мамой во второй раз 17 сентября, дочь назвали Селин.
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— Сделано в любви и для любви, — лаконично подписала пост Гузема.
Валерия Гузема замужем за летчиком-эктремалом и чемпионом по авиаспорту Тимуром Фаткулиным.
В июле 2021 года у пары родился сын, которого назвали в честь отца.
Ранее в одном из интервью Валерия призналась, что супруги мечтают о небольшой разнице в возрасте между двумя детьми.
Фото: Валерия Гузема