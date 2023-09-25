Украинский дизайнер и основательница ювелирного бренда Валерия Гузема родила второго ребенка.

Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Гузема обнародовала фото, на котором показала затылок и ушко новорожденной девочки.

Дизайнер стала мамой во второй раз 17 сентября, дочь назвали Селин.

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— Сделано в любви и для любви, — лаконично подписала пост Гузема.

Валерия Гузема замужем за летчиком-эктремалом и чемпионом по авиаспорту Тимуром Фаткулиным.

В июле 2021 года у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Ранее в одном из интервью Валерия призналась, что супруги мечтают о небольшой разнице в возрасте между двумя детьми.

Фото: Валерия Гузема