Вакарчук заспівав для жителів харківського метро – як це було

16 березня лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відвідав Харків. Спочатку він спустився в метро, де від початку війни живуть люди. Там він влаштував імпровізований концерт.

Разом з людьми, які живуть на станції Майдан Конституції, Вакарчук заспівав Червону руту, Все буде добре, акомпануючи собі на гітарі.

– Я вперше виступав у метро. Проте не для людей, які спішать на роботу. Я там співав для людей, які там живуть, – заявив Вакарчук під час ефіру телемарафону.

Також він додав, що не збирається їхати до Європи, поки Україна не отримає перемогу у цій війні.

До речі, супроводжував Святослава мер міста Ігор Терехов, який попросив після війни написати пісню про Харків.