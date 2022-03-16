Вакарчук спел для жителей харьковского метро – как это было

16 марта лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук посетил Харьков. Сначала он спустился в метро, где с начала войны живут люди. Там он устроил импровизированный концерт.
Вместе с людьми, живущими на станции Майдан Конституции, Вакарчук спел Червону руту, Все буде добре, аккомпанируя себе на гитаре.
– Я впервые выступал в метро. Однако не для людей, спешащих на работу. Я там пел для людей, живущих там, — заявил Вакарчук во время эфира телемарафона.
Также он добавил, что не собирается ехать в Европу, пока Украина не одержит победу в этой войне.
Кстати, сопровождал Святослава мэр города Игорь Терехов, попросивший после войны написать песню о Харькове.