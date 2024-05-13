Мій карпатський дідусь став лідером на Netflix від України | Life

Трагікомедія Мій карпатський дідусь режисера Зази Буадзе очолила рейтинг українського сегмента стримінгової платформи Netflix. Це спільний продукт України, Італії, Молдови та Чехії.

Про що стрічка Мій карпатський дідусь

Події розгортаються навколо італійського підлітка Мікеле, який одного дня має вирушити до невеличкого карпатського села. Там у нього живе дідусь, що його хлопець ніколи не бачив. Стосунки між дідом й онуком перетворюються на битву поколінь. Проте врешті сім’я та компроміс беруть гору.

Фільм вийшов у прокат наприкінці лютого. На Netflix він став доступним для перегляду з 1 травня та доволі швидко вирвався у лідери.

Зараз дивляться

Головні ролі у картині зіграли метр українського кіно Богдан Бенюк та молода італійська зірка Сімоне Коста.

Раніше ми розповідали, що оскароносний документальний фільм 20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова також буде доступний на Netflix. Він посідає друге місце за кількістю переглядів в українському сегменті стримінгової платформи.

Фото: скрин з трейлеру