Серед фото з модного благодійного вечора Met Gala 2024 є знімки з Кеті Перрі у неймовірному вбранні. Навіть мама співачки повірила в те, що світлини справжні, але виявилося, що їх створив штучний інтелект.

Звідки взялися фото Кеті Перрі з Met Gala 2024

Артистка все розʼяснила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала два знімки, а також скрин листування з мамою. На першому фото виконавиця хіта Firework постала в розкішній уквітчаній пишній сукні. На другому її образ більше нагадував про принцесу-воїтельку Ксену через корсет у вигляді обладунку та коротку спідницю.

– Не змогла прийти на Met Gala, мусила працювати, – підписала світлини Кеті Перрі.

Побачивши ці фото, мати зірки здивувалася та вирішила, що донька все ж пішла на показ до Метрополітен-музею. Вона оцінила пишні шати. Але артистка вимушена була її розчарувати та пояснити, звідки взялися світлини.

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– Ха-ха, мамо, ти купилася на ШІ. Будь обережна, – попередила знаменитість.

Кеті Перрі – не єдина зірка, що не змогла відвідати вечір Met Gala 2024. Зокрема, шанувальників засмутила відсутність Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса. Також не було Ріанни, Джареда Лето, Тейлор Свіфт та інших традиційних фаворитів показу.