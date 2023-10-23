В Ізраїлі приберуть згадку про Грету Тунберг із підручників за підтримку Палестини

Ізраїль відреагував на пропалестинську позицію екоактивістки Грети Тунберг на тлі війни. Місцева влада прибере згадку про знаменитість з усіх підручників, які призначені для навчання.

Про це заявило ізраїльське видання Ynet.

– Така позиція позбавляє її права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не може бути прикладом для наслідування для ізраїльських учнів, – зазначили в Міністерстві освіти Ізраїлю.

Нагадаємо, що Грета підтримала сектор Гази в соцмережах разом зі своїми друзями, чим сильно здивувала суспільство. Заступившись за Палестину, активістка закликала негайно припинити вогонь, відновити справедливість і надати свободу для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб.

Зараз дивляться

На тлі цього користувачі мережі звинуватили Тунберг у підтримці тероризму і всіляко розкритикували її. Примітно, що разом із Гретою на знімку була її подружка, яка тримала плакат із написом Цей єврей за Палестину.

За ворогів Ізраїлю заступилася не тільки Грета – наприклад, супермодель Джіджі Хадід заступилася за Палестину і засудила терористів. Зірка заявила, що хоче миру для палестинців, але не на шкоду Ізраїлю.