Кліматична активістка Грета Тунберг публічно підтримала Палестину на тлі війни з Ізраїлем. Своїми думками знаменитість поділилася в Instagram.

Так, на сторінці активістки красується знімок, де вона зі своїми друзями тримають таблички, на яких написані слова на підтримку Палестини. Одна зі знайомих Тунберг тримає напис на картоні – Цей єврей за Палестину.

– Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною і сектором Гази. Світу необхідно висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб, – підписала знімок Грета.

Знаменитість не приховує можливість залишати коментарі під своїми публікаціями, тож підписники висловлюють свою думку:

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Не можу повірити, що це виходить від вас!

Ох, дівчинко, це соромно.

Значить, ви підтримуєте тероризм? Чудовий активізм, Ґрето!

Грето, я не можу пояснити, наскільки це розчаровує. Ізраїль зазнає найжахливіших нападів, а ви говорите тільки Вільна Палестина?

Нагадаємо, що раніше Грета публічно обговорювала підрив Каховської ГЕС. Активістка зазначила, що світ слабо відреагував на цей акт тероризму з боку РФ, який має дуже серйозні наслідки.