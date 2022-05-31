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В Англії знайшли срібний кулон-пеніс часів Римської імперії

31 Травня 2022, 18:38
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
кулон

У британському графстві Кент знайшли срібний кулон у вигляді пеніса, якому вже близько 2 тис. років.

Прикраса має розмір лише три сантиметри у довжину і близько 1,3 сантиметрів у ширину. Експерти припускають, що кулон належить римлянам, які окупували Британію в період з 43 по 410 роки першого тисячоліття нашої ери.

Стародавню реліквію виявила металошукачем колишня агентка з нерухомості Венді Томпсон. Жінка з приладом вивчала місцевість біля Грейвсенда. Британський музей назвав кулон “національною знахідкою”.

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За словами Томпсон, вона й раніше знаходила кулони фалічної форми, проте вони були бронзовими, а не срібними.

Венді зазначила, що головне – це не вартість знахідки, а інтерес, який вона становить. Кулон, відрізняється від інших ще й тим, що, крім самого пеніса, у нього є яєчка.

– Наприклад, на деякі монети просто приємно дивитися. Востаннє цей кулон тримала у руках людина, яка жила в ту далеку епоху. А потім кулон довго-довго лежав у землі і чекав, доки я його знайду, – сказала жінка.

У ті часи прикраси фалічної форми носили люди або тварини як захисні амулети від “поганого ока”. Найбільше таких предметів було зроблено зі сплаву міді, це були грубі і помітні прикраси. На думку археологів, символ статевого члена був тісно пов’язаний із військовою тематикою.

Наразі кулон чекає оцінки, а потім буде проданий. Гроші розділять між Венді Томпсон і власником земельної ділянки, на якій було виявлено знахідку.

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Фото: Portable Antiquities Scheme

Джерело
Daily Mail
Теги
Англія
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