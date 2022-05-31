В Англии нашли серебряный кулон-пенис времен Римской империи

В британском графстве Кент обнаружили серебряный кулон в виде пениса, которому уже около 2 тыс. лет.

Украшение имеет размер всего три сантиметра в длину и около 1,3 сантиметра в ширину. Эксперты предполагают, что кулон принадлежит римлянам, которые оккупировали Британию в период с 43 по 410 годы первого тысячелетия нашей эры.

Древнюю реликвию обнаружила металлоискателем бывший агент по недвижимости Венди Томпсон. Женщина с прибором изучала местность возле Грейвсенда. Британский музей назвал кулон “национальной находкой”.

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Silver penis pendant that measures a meagre 1.2 inches unearthed in Kent https://t.co/DGlwuHsdoU — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 31, 2022

По словам Томпсон, она и раньше находила кулоны фаллической формы, однако они были бронзовыми, а не серебряными.

Венди отметила, что главное – это не стоимость находки, а интерес, который она представляет. Кулон отличается от других еще и тем, что кроме самого пениса у него есть яички.

– Например, на некоторые монеты просто приятно смотреть. В последний раз этот кулон держал в руках человек, который жил в ту далекую эпоху. А потом кулон долго-долго лежал в земле и ждал, пока я его найду, – сказала женщина.

В те времена украшения фаллической формы носили люди или животные в качестве защитных амулетов от “плохого глаза”. Больше всего таких предметов было сделано из сплава меди, это были грубые и заметные украшения. По мнению археологов, символ полового члена тесно связан с военной тематикой.

Кулон ждет оценки, а потом будет продан. Деньги разделят между Венди Томпсон и собственником земельного участка, на котором была обнаружена находка.

Фото: Portable Antiquities Scheme