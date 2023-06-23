Я б не сів на цей підводний човен: Джеймс Кемерон про катастрофу батискафа Титан

Голлівудський кінорежисер Джеймс Кемерон, який зняв фільм Титанік у 1997 році, заявив, що особисто не сів би на підводне судно Титан.

В інтерв’ю BBC він сказав, що компанія OceanGate “не отримала сертифікації, бо знала, що її не пройде”.

— Я з великою підозрою ставився до технології, яку вони використовували. Я б не сів на цей підводний човен, – сказав він.

Кемерон здійснив 33 підводних занурення до затонулого Титаніка, уламки якого лежать на глибині 3 810 м.

Кемерон сказав, що коли він дізнався, що підводний човен втратив навігацію і зв’язок одночасно, він одразу запідозрив катастрофу.

— Я відчував кістками, що сталося. Відмовила електроніка підводного човна, вийшла з ладу система зв’язку і одночасно відмовив транспондер стеження – підводного човна більше немає, – сказав режисер.

Він розповів, що в понеділок, коли почув, що підводний човен зник, то одразу зателефонував деяким своїм знайомим у спільноті глибоководних апаратів.

Він отримав інформацію, що човен був на глибині 3 500 метрів та прямував до дна. Коли стало відомо, що було втрачено зв’язок із судном та навігацію, то він запідозрив, що це б не сталося без “надзвичайної катастрофічної події або високої, високоенергетичної катастрофічної події”.

Кемерон додав, що перше, що йому спало на думку – це вибух.

Режисер припустив, що у загибелі Титану та його екіпажу є “жахлива іронія”, порівнявши її із загибеллю самого Титаніка у 1912 році.

— Зараз ми маємо ще одну катастрофу, яка, на жаль, ґрунтується на тих самих принципах ігнорування попереджень. OceanGate були попереджені, – додав Кемерон.

За його словами, деякі представники спільноти, що займається глибоководними зануреннями, не включаючи його самого, написали листа до OceanGate , в якому говорили, що “ви йдете на шлях до катастрофи”.

Натомість співзасновник OceanGate наполягає, що Титан пройшов дуже ретельні випробування – судно розробляли 14 років. Воно не було сертифіковане, але, за словами співзасновника, тоді це не було обов’язковим.

19 червня стало відомо про зникнення підводного апарата, який доставляв людей до місця загибелі Титаніка.

Через три дні Берегова охорона США повідомила про виявлення на дні океану уламків поруч із Титаніком. Було знайдено хвостовий конус підводного апарата Титан, а також додаткові уламки, що відповідає катастрофічній втраті камери тиску. Повідомлялося, що всі пасажири судна загинули.

Згодом стало відомо, що дружина засновника та генеральний директор OceanGate Стоктона Раша, який був на борту Титана, є праправнучкою Ісадора та Іди Штраус, які вирішили залишитися на борту Титаніка, щоб інші пасажири могли врятуватися замість них.