Народная артистка Украины Оля Полякова рассказала о воспитании своей старшей дочери 16-летней Маши. Исполнительница заявила, что не дает ей денег, а также следит за ней.

Об этом певица рассказала в YouTube-шоу Взрослые девочки, в котором она с Машей Ефросининой обсуждает актуальные темы. В этот раз разговор между ведущими зашел за подростков.

Так, Полякова сказала, что совершенно не дает Маше карманных денег. Однако она отметила, что девочка зарабатывает с помощью своего Instagram.

— Иногда она может мне позвонить и сказать: Мам, я совсем уже тут, мне не на чем ехать, дай на такси 200-300 грн. И я ей пересылаю, — сказала Оля.

Также она рассказала, что дочь живет отдельно от них.

— Летом я ей позволила жить самой. Единственное — я контролирую, чтобы к десяти вечера она была уже дома. У меня есть программа, благодаря которой я всегда могу посмотреть, где она сейчас. Это не слежка, я должна это знать. Я ей так и говорю: Вот представь — ты не берешь трубку, а вдруг с тобой что-то случилось. И она абсолютно с этим согласна, — отметила Полякова.

Кроме того, артистка сказала, что не собирается покупать своей дочери машину или квартиру.

— Я своим детям говорю: Как постелешь, так и спать будешь. Мне все равно, хочешь гулять год или три между образованиями, пожалуйста. Но я этого содержать не буду. Машину я тебе не куплю, квартиру не куплю. Ничего этого я делать не буду. Это будут только твои проблемы, — отметила Оля.

Ранее мы писали, как Оля Полякова относится к матерным словам в песнях дочери. Артистка призналась, что не одобряет брань, но всячески поддерживает своего ребенка.