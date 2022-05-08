Фронтмент гурту Kozak System Іван Леньо розповів про службу в теробороні, інформаційних диверсантів та розрив зв’язків із росіянами.
За словами артиста, з перших днів повномасштабної війни він змінив мікрофон на зброю, оскільки, в першу чергу, він чоловік, який має захищати свою країну.
– В першу чергу, я чоловік, а вже потім – музикант. І ця війна священна не тілька для мене, а й для всіх українців. За цей час мені не вдалося взяти до рук мікрофон, але вже зараз у мене є кілька невеличких проектів. Усе залежить від перемог, якщо невеличка перемога – тягне співати, – сказав він.
Іван зазначив, що майже в кожному місті України, яке розташоване близько до російського кордону, існує проблема з інформаційними диверсантами.
-Три дні тому я був в Сумах, зустрічався з іншим підрозділом, який один з перших приймав на себе окупаційне військо Росії. І, уявіть собі, там спіймали 60-річного чоловіка, який 40 років проживав у Сумах і весь цей час був агентом ФСБ. Ця людина весь час була на зв’язку з центральним московським офісом ФСБ. З проблемою диверсантів і колаборантів ми боремося і будемо боротися навіть після перемоги, – розповів артист.
Іван Леньо обірвав всі зв’язки з росіянами і зазначив, що ми не можемо мати нічого спільного з країною-агресором.
– Все, що пов’язано з Росією вже давно для мене табу. Після перемоги я навіть не буду згадувати, що колись існувала така імперія. Людям, які зараз бачать як багато страждань принесла Росія, потрібно усвідомити, що жодних стосунків з Росією ми апріорі не можемо мати. Це велике зло. Взагалі російський народ, як виявилось, неймовірно злий, брехливий, цинічний, нахабний і жодного відношення до чогось цивілізованого він не має, – сказав фронтмен Kozak System.