Фронтмент гурту Kozak System Іван Леньо розповів про службу в теробороні, інформаційних диверсантів та розрив зв’язків із росіянами.

За словами артиста, з перших днів повномасштабної війни він змінив мікрофон на зброю, оскільки, в першу чергу, він чоловік, який має захищати свою країну.

– В першу чергу, я чоловік, а вже потім – музикант. І ця війна священна не тілька для мене, а й для всіх українців. За цей час мені не вдалося взяти до рук мікрофон, але вже зараз у мене є кілька невеличких проектів. Усе залежить від перемог, якщо невеличка перемога – тягне співати, – сказав він.

Іван зазначив, що майже в кожному місті України, яке розташоване близько до російського кордону, існує проблема з інформаційними диверсантами.

-Три дні тому я був в Сумах, зустрічався з іншим підрозділом, який один з перших приймав на себе окупаційне військо Росії. І, уявіть собі, там спіймали 60-річного чоловіка, який 40 років проживав у Сумах і весь цей час був агентом ФСБ. Ця людина весь час була на зв’язку з центральним московським офісом ФСБ. З проблемою диверсантів і колаборантів ми боремося і будемо боротися навіть після перемоги, – розповів артист.

Іван Леньо обірвав всі зв’язки з росіянами і зазначив, що ми не можемо мати нічого спільного з країною-агресором.