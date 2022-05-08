Фронтмент группы Kozak System Иван Леньо рассказал о службе в теробороне, информационных диверсантах и ​​разрыве связей с россиянами.

По словам артиста, с первых дней полномасштабной войны он сменил микрофон на оружие, поскольку в первую очередь он мужчина, который должен защищать свою страну.

– В первую очередь, я мужчина, а уже потом – музыкант. И эта война священна не только для меня, но и для всех украинцев. За это время мне не удалось взять в руки микрофон, но уже сейчас у меня есть несколько небольших проектов. Все зависит от побед, если небольшая победа – тянет петь, – сказал он.

Иван отметил, что почти в каждом городе Украины, расположенном близко к российской границе, существует проблема с информационными диверсантами.

— Три дня назад я был в Сумах, встречался с другим подразделением, которое одно из первых принимало на себя оккупационное войско России. И, представьте себе, там поймали 60-летнего мужчину, который 40 лет проживал в Сумах и все это время был агентом ФСБ. Этот человек все время находился на связи с центральным московским офисом ФСБ. С проблемой диверсантов и коллаборантов мы боремся и будем бороться даже после победы, — рассказал артист.

Иван Леньо оборвал все связи с россиянами и отметил, что мы не можем иметь ничего общего со страной-агрессором.