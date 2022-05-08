Фронтмент группы Kozak System Иван Леньо рассказал о службе в теробороне, информационных диверсантах и разрыве связей с россиянами.
По словам артиста, с первых дней полномасштабной войны он сменил микрофон на оружие, поскольку в первую очередь он мужчина, который должен защищать свою страну.
– В первую очередь, я мужчина, а уже потом – музыкант. И эта война священна не только для меня, но и для всех украинцев. За это время мне не удалось взять в руки микрофон, но уже сейчас у меня есть несколько небольших проектов. Все зависит от побед, если небольшая победа – тянет петь, – сказал он.
Иван отметил, что почти в каждом городе Украины, расположенном близко к российской границе, существует проблема с информационными диверсантами.
— Три дня назад я был в Сумах, встречался с другим подразделением, которое одно из первых принимало на себя оккупационное войско России. И, представьте себе, там поймали 60-летнего мужчину, который 40 лет проживал в Сумах и все это время был агентом ФСБ. Этот человек все время находился на связи с центральным московским офисом ФСБ. С проблемой диверсантов и коллаборантов мы боремся и будем бороться даже после победы, — рассказал артист.
Иван Леньо оборвал все связи с россиянами и отметил, что мы не можем иметь ничего общего со страной-агрессором.
– Все, что связано с Россией уже давно для меня табу. После победы я даже не буду вспоминать, что когда-то была такая империя. Людям, которые сейчас видят, как много страданий принесла Россия, нужно осознать, что никаких отношений с Россией мы априори не можем иметь. Это большое зло. Вообще российский народ, как оказалось, невероятно злой, лживый, циничный, наглый и никакого отношения к чему-либо цивилизованному он не имеет, – сказал фронтмен Kozak System.