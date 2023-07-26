Популярний фітнес-блогер з Індонезії Джастін Вікі помер під час тренування в спортзалі. 33-річний бодибілдер робив вправу зі штангою, однак не зміг її втримати.

Джастін виконував присідання з 204-кілограмовою штангою, під час чергового підходу він не зміг утримати вагу, а тому вона впала йому на шию, пошкодивши життєво важливі нерви, які відповідають за роботу серця та легень. Помічник Джастіна також не зміг нічого зробити з величезною вагою.

Вікі терміново госпіталізували, проте лікарі нічого не змогли вдіяти та зафіксували його смерть.

– Нашому любому Джастіну. Ваш вплив на наше життя незмірний. Ваша спадщина житиме в незліченних життях, яких ви торкнулися, перетвореннях, на які ви надихнули, і любові та пристрасті, які ви вклали в кожну мить, яку ми провели разом. Спочивай з миром, дорогий друже. Ти завжди залишишся в наших серцях, – йдеться в заяві спортзалу Paradise Bali, де Джастін тренувався.

Instagram Джастіна заповнений відео з тренувань. Там також можна побачити, що він уже робив цю вправу за допомогою колег, проте вага штанги була меншою.

Фото: Джастін Вікі