Популярный фитнес-блогер из Индонезии Джастин Вики умер во время тренировки в спортзале. 33-летний бодибилдер делал упражнение со штангой, однако не смог ее удержать.

Джастин выполнял приседания с 204-килограммовой штангой, во время очередного подхода он не смог удержать вес, а потому она упала ему шею, повредив жизненно важные нервы, отвечающие за работу сердца и легких. Помощник Джастина также не смог ничего сделать с огромным весом.

Вики срочно госпитализировали, однако врачи ничего не смогли сделать и зафиксировали его смерть.

— Нашему любимому Джастину. Ваше влияние на нашу жизнь неизмеримо. Ваше наследие будет жить в бесчисленных жизнях, которых вы коснулись, преобразованиях, на которые вы вдохновили, и любви и страсти, которые вы вложили в каждый момент, который мы провели вместе. Покойся с миром, дорогой друг. Ты всегда останешься в наших сердцах, — говорится в заявлении спортзала Paradise Bali, где Джастин тренировался.

Instagram Джастина заполнен видео с тренировок. Там также можно увидеть, что он уже делал данное упражнение с помощью коллег, однако вес штанги был меньше.

Фото: Джастин Вики