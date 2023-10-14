Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів, що їхній концерт у Саскатуні (Канада) ледь не зірвався. Усе через власника майданчика, на якому було заплановано виступ.

Валерій каже, що за 27 років концертної діяльності, думав, що бачив усе. Але цього разу вони приїхали на офіційно проплачений майданчик організатором і побачили замок. Власник майданчика просто в односторонньому порядку скасував виступ.

– Приїхавши за кілька годин до The Roxy Saskatoon, ми побачили зачинені двері й табличку з інформацією, що наступна подія після нашого виступу в клубі скасовується. Про наш концерт – жодного слова. Зате квитки на концерт на сайті клубу в активному продажі, – розповів Харчишин.

Попри це, Друга ріка не дозволили собі скасувати концерт, а тому вирішили швидко діяти та знайшли нове місце для проведення виступу.

Зараз дивляться

До слова, такі інциденти дійсно трапляються в артистів. Так, наприклад, у червні концерт Артема Пивоварова в Цюриху спробували зірвати. Усе через місцеву владу, яка, до того ж, назвала співака прихильником ультраправої ідеології.