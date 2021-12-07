Украинский фильм Плохие дороги вошел в лонг-лист номинантов на американскую кинопремию Оскар в категории Лучший иностранный фильм.

Лента режиссера и сценариста Натальи Ворожбит включена в список из 93 картин. Шорт-лист из 15 иностранных картин будет представлен 21 декабря.

Официальный список номинантов станет известен 8 февраля 2022 года. Сама церемония вручения Оскара состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

Фильм Плохие дороги вышел в прокат в мае 2021 года, мировая премьера состоялась осенью 2020 года на Венецианском фестивале.

Лента снята на основе одноименной пьесы Натальи Ворожбит и состоит из пяти новелл, объединенных темой Донбасса и дорог.

В ней рассказывается о событиях, которые происходят на дорогах Востока Украины на протяжении 2015 года. Четыре разбитых дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения государственных.

Напомним, что 24 сентября 2021 года Оскаровский комитет Украины номинировал Плохие дороги на получение награды американской киноакадемии.

Также в национальном отборе участвовали другие киноленты. Среди них были фильмы – Отблеск Валентина Васяновича, Stop-Zemlia Екатерины Горностай, Носорог Олега Сенцова, Плохие дороги Натальи Ворожбит и Почему я жив Виллена Новака.