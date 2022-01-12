Український фільм Магда назвали найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі. Історія про українську німку під час війни торкнулася сердець європейських кінематографістів.

– Багатообіцяючий початок 2022 року для нашої команди. Вітаємо режисера Дениса Соболєва та всіх причетних до фільму, який вже активно збирає перемоги у своїй фестивальній історії, – написали в Facebook кінокомпанії Ganza Film.

Прем’єра фільму запланована на осінь 2022 року.

Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях по повісті Сергія Сай-Боднара та Петера Хоманна Любов і муки Магди Хоманн. У фільмі розповідається про молоду німкеню Магду Хоман, яка закохалася в Олексія Кучинського.

Він був солдатом, який потрапив у полон під час Першої світової війни, а її батьки були проти їхніх стосунків, які остаточно зіпсувалися після того, як Магда народила двійню.

Сюжет розгортається паралельно за кілька періодів і охоплює століття європейської історії.

Головні ролі в кінострічці Магда виконали Дар’я Творонович, Олег Москаленко, Роман Покровський та Юрій Висоцький.

Раніше документальний фільм Магда отримав нагороди за найкращу режисерську та операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі Кінолітопис.