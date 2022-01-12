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Український фільм Магда став найкращою драмою на Будапештському фестивалі

12 Січня 2022, 18:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Український фільм Магда став найкращою драмою на Будапештському фестивалі

Український фільм Магда назвали найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі. Історія про українську німку під час війни торкнулася сердець європейських кінематографістів.

– Багатообіцяючий початок 2022 року для нашої команди. Вітаємо режисера Дениса Соболєва та всіх причетних до фільму, який вже активно збирає перемоги у своїй фестивальній історії, – написали в Facebook кінокомпанії Ganza Film.

Прем’єра фільму запланована на осінь 2022 року.

Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях по повісті Сергія Сай-Боднара та Петера Хоманна Любов і муки Магди Хоманн. У фільмі розповідається про молоду німкеню Магду Хоман, яка закохалася в Олексія Кучинського.

Він був солдатом, який потрапив у полон під час Першої світової війни, а її батьки були проти їхніх стосунків, які остаточно зіпсувалися після того, як Магда народила двійню.

Сюжет розгортається паралельно за кілька періодів і охоплює століття європейської історії.

Головні ролі в кінострічці Магда виконали Дар’я Творонович, Олег Москаленко, Роман Покровський та Юрій Висоцький.

Раніше документальний фільм Магда отримав нагороди за найкращу режисерську та операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі Кінолітопис.

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Теги
Кінофестиваль , Фільм
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