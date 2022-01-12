Украинский фильм Магда назвали лучшей драмой на Будапештском кинофестивале. История об украинской немке во время войны коснулась сердец европейских кинематографистов.

— Многообещающее начало 2022 года для нашей команды. Поздравляем режиссера Дениса Соболева и всех причастных к фильму, который уже активно собирает победы в своей фестивальной истории, — написали в Facebook кинокомпании Ganza Film.

Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.

Сюжет киноленты основан на реальных событиях по повести Сергея Сай-Боднара и Петера Хоманна Любовь и мучения Магды Хоманн. В фильме рассказывается о молодой немке Магде Хоман, которая влюбилась в Алексея Кучинского.

Он был солдатом, который попал в плен во время Первой мировой войны, а ее родители были против их отношений, который окончательно испортились после того, как Магда родила двойню.

Сюжет разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает столетие европейской истории.

Главные роли в киноленте Магда исполнили Дарья Творонович, Олег Москаленко, Роман Покровский и Юрий Высоцкий.

Ранее документальный фильм Магда получил награды за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале Кинолетопись.