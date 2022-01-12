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Украинский фильм Магда стал лучшей драмой на Будапештском фестивале

12 января 2022, 18:05
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Украинский фильм Магда стал лучшей драмой на Будапештском фестивале

Украинский фильм Магда назвали лучшей драмой на Будапештском кинофестивале. История об украинской немке во время войны коснулась сердец европейских кинематографистов.

— Многообещающее начало 2022 года для нашей команды. Поздравляем режиссера Дениса Соболева и всех причастных к фильму, который уже активно собирает победы в своей фестивальной истории, — написали в Facebook кинокомпании Ganza Film.

Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.

Сюжет киноленты основан на реальных событиях по повести Сергея Сай-Боднара и Петера Хоманна Любовь и мучения Магды Хоманн. В фильме рассказывается о молодой немке Магде Хоман, которая влюбилась в Алексея Кучинского.

Он был солдатом, который попал в плен во время Первой мировой войны, а ее родители были против их отношений, который окончательно испортились после того, как Магда родила двойню.

Сюжет разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает столетие европейской истории.

Главные роли в киноленте Магда исполнили Дарья Творонович, Олег Москаленко, Роман Покровский и Юрий Высоцкий.

Ранее документальный фильм Магда получил награды за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале Кинолетопись.

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Кинофестиваль , Фільм
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