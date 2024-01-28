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Українську вчитиме: Вікторія Варлей розсекретила громадянство доньки

28 Січня 2024, 17:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вікторія Варлей

Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 і акторка Вікторія Варлей сказала, яке громадянство у її новонародженої доньки.

Вікторія Варлей розсекретила громадянство доньки

Нещодавно стало відомо, що Вікторія Варлей вперше стала мамою. Акторка давно живе в США, а тому дівчинка з’явилася на світ саме там. Так, хтось із підписників поцікавився, яке громадянство матиме малятко.

– Мішель – громадянка Сполучених Штатів Америки, – написала Варлей.

Вікторія Варлей про громадянство доньки

Фото: Вікторія Варлей / Instagram

Також у Вікторії запитали, чи буде вона вчити дитину української мови.

Зараз дивляться

– Обов’язково. Одна з мов буде українська, – коротко написала акторка.

Вікторія Варлей про мову доньки

Фото: Вікторія Варлей / Instagram

Раніше Вікторія Варлей розповіла, як годує дитину, адже у неї стоять імпланти. За словами учасниці Холостяка 12, їхня наявність жодним чином не впливає на лактацію.

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Фото: Вікторія Варлей

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