Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 і акторка Вікторія Варлей сказала, яке громадянство у її новонародженої доньки.

Вікторія Варлей розсекретила громадянство доньки

Нещодавно стало відомо, що Вікторія Варлей вперше стала мамою. Акторка давно живе в США, а тому дівчинка з’явилася на світ саме там. Так, хтось із підписників поцікавився, яке громадянство матиме малятко.

– Мішель – громадянка Сполучених Штатів Америки, – написала Варлей.

Також у Вікторії запитали, чи буде вона вчити дитину української мови.

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– Обов’язково. Одна з мов буде українська, – коротко написала акторка.

Раніше Вікторія Варлей розповіла, як годує дитину, адже у неї стоять імпланти. За словами учасниці Холостяка 12, їхня наявність жодним чином не впливає на лактацію.

Фото: Вікторія Варлей