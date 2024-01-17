Продюсер і композитор Олександр Ягольник, який також є екскоханим співачки Наталії Могилевської, прокоментував усиновлення нею двох дітей.

Колишній Могилевської відреагував на те, що співачка стала мамою

Олександр Ягольник був першим продюсером і автором пісень Наталії Могилевської. Між ними були не тільки робочі стосунки ще на початку її кар’єри, а й романтичні.

Ягольник зізнається, завжди радий, коли в артистки в житті відбувається щось хороше, а також не сумнівався, що одного дня вона наважиться стати мамою. Нагадаємо, в новорічну ніч Наталія Могилевська зізналася, що стала матір’ю. Вона удочерила двох дівчаток віком два та 10 років.

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– Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюся, так і думав і відчував, що нарешті Наталія зупиниться на тому, щоб удочерити когось. І зараз дуже радію тому, як розпорядилася доля. У її сім’ї, що походить зі стародавнього козацького роду Могил, у мами Ніни Петрівни було дві доньки: старша Оксана і молодша Наталія, – зазначив Олександр в інтерв’ю Obozrevatel.

Він висловив упевненість, що з Могилевської вийде хороша мама і вона реалізує бажання материнства повною мірою. Також він зазначив, що у Наталії вже є досвід виховання, адже артистка допомагала виховувати трьох дітей ще одному своєму ексбойфренду Єгору Долініну.

Фото: Наталія Могилевська, Олександр Ягольник