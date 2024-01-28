Участница романтического реалити Холостяк 12 и актриса Виктория Варлей сказала, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

Виктория Варлей рассекретила гражданство дочери

Недавно стало известно, что Виктория Варлей впервые стала мамой. Актриса давно живет в США, а потому девочка появилась на свет именно там. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался, какое гражданство будет у малышки.

— Мишель – гражданка Соединенных Штатов Америки, — написала Варлей.

Также у Виктории спросили, будет ли она учить малышку украинскому языку.

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— Обязательно. Один из языков будет украинский, — кратко написала актриса.

Ранее Виктория Варлей рассказала, как кормит ребенка, ведь у нее стоят импланты. По словам участницы Холостяка 12, их наличие никоим образом не влияет на лактацию.

Фото: Виктория Варлей