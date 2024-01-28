Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Украинский будет учить: Виктория Варлей рассекретила гражданство дочери

28 января 2024, 17:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вікторія Варлей

Участница романтического реалити Холостяк 12 и актриса Виктория Варлей сказала, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

Виктория Варлей рассекретила гражданство дочери

Недавно стало известно, что Виктория Варлей впервые стала мамой. Актриса давно живет в США, а потому девочка появилась на свет именно там. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался, какое гражданство будет у малышки.

— Мишель – гражданка Соединенных Штатов Америки, — написала Варлей.

Вікторія Варлей про громадянство доньки

Фото: Вікторія Варлей / Instagram

Также у Виктории спросили, будет ли она учить малышку украинскому языку.

Сейчас смотрят

— Обязательно. Один из языков будет украинский, — кратко написала актриса.

Вікторія Варлей про мову доньки

Фото: Вікторія Варлей / Instagram

Ранее Виктория Варлей рассказала, как кормит ребенка, ведь у нее стоят импланты. По словам участницы Холостяка 12, их наличие никоим образом не влияет на лактацию.

Читайте также:
Наталія Могилевська і Олександр ЯгольникЗнал, что решится: бывший Могилевской отреагировал на то, что она стала мамой

Фото: Виктория Варлей

Теги
Виктория Варлей
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь