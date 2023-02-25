Правительство Великобритании решило выделить 3 тысячи билетов на Евровидение 2023 для украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Они смогут посетить одно из живых выступлений.

— Людям, перемещенным в результате войны, будут предложены тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и музыке. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу, — сказала министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

Билеты будут предлагать на все девять живых выступлений.

Подать заявку на билеты Евровидения 2023 могут украинцы, которые проживают в Великобритании в рамках програм Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme.

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Билеты будет субсидировать Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании. С каждой продажи будет взиматься плата в £20. Подробную информацию о процессе подачи заявок на билеты объявят позже.

Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле. Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая. Финал Евровидения состоится 13 мая.