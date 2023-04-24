Олена Ларіна – нове обличчя на українському телебаченні. Напередодні прем’єри воєнного мінісеріалу Табун, який телеканал ICTV2 покаже вже 25 квітня, акторка розповіла про свою роль і зізналася, чому режисер назвав її українською Монікою Беллуччі.

Про роль у серіалі Табун

– Моя героїня Галина – головна лікарка у госпіталі окупованого німцями міста. Вона таємно допомагає місцевим, а ще групі диверсантів, які працюють над важливою місією самого Черчилля – знайти антидот отруйного газу Табун, який розробляють німці.

Галина самовіддано справляється з усіма випробуваннями – що сказати, сильна жінка, українка. Хоча за характером і зовнішністю вона мені дуже схожа на головну героїню фільму Малена, яку зіграла Моніка Беллуччі. Мене навіть гримували так, щоб зробити схожою на цю легендарну акторку.

Про підготовку до зйомок

– Я граю воєнну лікарку. Тому в кадрі мені часто треба було робити крапельниці пораненим солдатам. Раніше я з цим взагалі не стикалася. На щастя, по сусідству зі мною жила медсестра з досвідом. Я до неї ходила, як на курси (сміється). Одразу після проб до неї побігла: “Мені потрібна твоя допомога, мене затвердили на роль!”

Вона мені показала повний майстерклас, як ставити крапельницю. А потім ще й дала всі матеріали з собою, щоб я вдома практикувалась. Уже на порозі запитала: “То який фільм?” Кажу їй: “Про війну”. “Там же інші голки були – багаторазові, які одягаються спеціальним пінцетом”, – почала знову пояснювати.

Це, до речі, нам дуже допомогло. Ми поправку в сценарії зробили і так додали правдивості. Виявляється, у нас зараз у крапельниці є ролик, а там були спеціальні затискачі залізні, не було пластирів, усе фіксувалось бинтами.

Про кастинг

– Мені надіслали шматочок сцени для проб на роль. Памʼятаю, треба було ставити крапельницю у воєнному госпіталі. Уже тоді я зрозуміла: буде непросто (сміється).

Спершу пробували “зробити” з мене Галину з режисером. Потім одразу були парні проби з Владом Мамчуром, якого затвердили на Штраубе. Тоді ми зрозуміли: ця роль дійсно для мене. Після першої сцени я вийшла і сказала собі: “Вау, як було круто!”.

Про мрію

– Завжди мріяла про головну роль у кіно. Про історичний фільм не загадувала ніколи. Колись хотіла зіграти слідчу. А у воєнній стрічці теж не думала, що буду грати.

Тато у мене дуже любив такі фільми. Я всі його улюблені фільми напамʼять знала – так часто він їх дивився. Коли заходила в кімнату, де він дивився фільм, одразу могла сказати, на якому етапі цей фільм – початок, середина чи кінець.

Про хобі

– У моєму житті, окрім кіно, є два великих захоплення – це машини та шиття. Любов до автомобілів прищепив чоловік, з ним я дізналась про автосвіт усе! А взагалі, якщо у мене є вільний час, завжди шию. І не тільки собі, а й чоловікові та мамі.

У моєму гардеробі майже все зроблене власноруч: починаючи білизною і закінчуючи шубою. Я навіть пошила собі весільну сукню. А ще я в’яжу, і так кайфую від цього!