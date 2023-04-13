Табун: ICTV2 покаже шпигунський мінісеріал про Другу світову

Телеканал ICTV2 покаже глядачам новий воєнний мінісеріал Табун. Прем’єра 4-серійки відбудеться 25 квітня.

Стрічку завершили знімати всього лише за кілька годин до повномасштабного вторгнення РФ.

– Зйомки серіалу закінчились вночі з 23 на 24 лютого 2022 року. Монтували вже під час війни. Коли ми дивились фінальні монтажі, почувалися, як в sci-fi-фільмі, коли сюжетні події відображали сьогодення, а персонажі були в костюмах Другої світової. Нам всім ще раз треба повернутися до історичних сюжетів, передивитися і розповісти їх вустами українців. Табун – чудова нагода це зробити, – каже генеральна продюсерка серіального напряму каналу ICTV2 Ірина Храновська.

Історичною основою для створення серіалу стали реальні події 1942 року, коли нацисти провели на військовополонених випробування нової отруйної речовини й усі військовополонені загинули. Так стало відомо, що Рейх планує використати хімічну зброю нового покоління – Табун.

– Коли ми створювали Табун – це був шпигунський серіал про далеку Другу світову. Зараз, коли загроза застосування хімічної та інших видів зброї настільки реальна, по-іншому сприймаєш цю історію. І все одно, Табун, насамперед, – захопливий пригодницький серіал про українців на війні, які борються зі злом. А ще про щемливу історію кохання, – каже креативна продюсерка серіалу Інесса Соболєва.

У головних ролях серіалу Табун з’являться Мітя Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Олена Ларіна, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.