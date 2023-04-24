Елена Ларина — новое лицо на украинском телевидении. Накануне премьеры военного мини-сериала Табун, который телеканал ICTV2 покажет уже 25 апреля, актриса рассказала о своей роли и призналась, почему режиссер назвал ее украинской Моникой Беллуччи.

О роли в сериале Табун

— Моя героиня Галина — главный врач в госпитале оккупированного немцами города. Она тайно помогает местным, а еще группе диверсантов, которые работают над важной миссией самого Черчилля — найти антидот ядовитого газа Табун, который разрабатывают немцы.

Галина самоотверженно справляется со всеми испытаниями — что сказать, сильная женщина, украинка. Хотя по характеру и внешности она мне очень похожа на главную героиню фильма Малена, которую сыграла Моника Беллуччи. Меня даже гримировали так, чтобы сделать похожей на эту легендарную актрису.

О подготовке к съемкам

— Я играю военного врача. Поэтому в кадре мне часто надо было делать капельницы раненым солдатам. Раньше я с этим вообще не сталкивалась. К счастью, по соседству со мной жила медсестра с опытом. Я к ней ходила, как на курсы (смеется). Сразу после проб к ней побежала: “Мне нужна твоя помощь, меня утвердили на роль!”

Она мне показала полный мастер-класс, как ставить капельницу. А потом еще и дала все материалы с собой, чтобы я дома практиковалась. Уже на пороге спросила: “Так какой фильм?” Говорю ей: “О войне”. “Там же другие иглы были — многоразовые, которые одеваются специальным пинцетом”, — начала снова объяснять.

Это, кстати, нам очень помогло. Мы поправку в сценарии сделали и так добавили правдивости. Оказывается, у нас сейчас в капельнице есть ролик, а там были специальные зажимы железные, не было пластырей, все фиксировалось бинтами.

О кастинге

— Мне прислали кусочек сцены для проб на роль. Помню, надо было ставить капельницу в военном госпитале. Уже тогда я поняла: будет непросто (смеется).

Сначала пробовали “сделать” из меня Галину с режиссером. Потом сразу были парные пробы с Владом Мамчуром, которого утвердили на Штраубе. Тогда мы поняли: эта роль действительно для меня. После первой сцены я вышла и сказала себе: “Вау, как было круто!”.

О мечте

— Всегда мечтала о главной роли в кино. Об историческом фильме не загадывала никогда. Когда-то хотела сыграть следователя. А в военной ленте тоже не думала, что буду играть.

Папа у меня очень любил такие фильмы. Я все его любимые фильмы наизусть знала — так часто он их смотрел. Когда заходила в комнату, где он смотрел фильм, сразу могла сказать, на каком этапе этот фильм — начало, середина или конец.

О хобби

— В моей жизни, кроме кино, есть два больших увлечения — это машины и шитье. Любовь к автомобилям привил муж, с ним я узнала об автомире все! А вообще, если у меня есть свободное время, всегда шью. И не только себе, но и мужу и маме.

В моем гардеробе почти все сделано собственноручно: начиная с белья и заканчивая шубой. Я даже сшила себе свадебное платье. А еще я вяжу, и так кайфую от этого!