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Росія – імперія зла: Марк Гемілл закликав надати Україні більше безпілотників

2 Жовтня 2022, 14:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Росія – імперія зла: Марк Гемілл закликав надати Україні більше безпілотників
Джерело: Depositphotos

Зірка Зоряних війн Марк Гемілл сказав, що Україні потрібно більше дронів для більш ефективного опору в повномасштабній війні з Росією. Актор порівняв Москву з темною стороною сили в серії фільмів.

Також він висловив своє захоплення президенту України Володимиру Зеленському, яким був призначений послом фандрейзингової платформи United24. Тепер Гемміл допомагає нашій країні збирати на армію дронів.

Зоряні війни завжди були казкою для дітей, а казки – це повчальні розповіді про добро і зло, де добро чітко визначено і зло чітко визначено, і неважко екстраполювати імперію зла з Росією, що вторгається в суверенну націю. Україні потрібні безпілотники. У них є дрони, але не так багато, як у росіян, – зазначив Гемілл.

Марк додав, що зачарований не тільки Володимиром Зеленським, але і всім українським народом.

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– Я був дійсно зачарований цією людиною… Оскільки він абсолютний герой. І український народ надихає, – сказав актор.

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Джерело
The Guardian
Теги
Актор Зоряні війни Підтримка України
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