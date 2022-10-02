Зірка Зоряних війн Марк Гемілл сказав, що Україні потрібно більше дронів для більш ефективного опору в повномасштабній війні з Росією. Актор порівняв Москву з темною стороною сили в серії фільмів.

Також він висловив своє захоплення президенту України Володимиру Зеленському, яким був призначений послом фандрейзингової платформи United24. Тепер Гемміл допомагає нашій країні збирати на армію дронів.

– Зоряні війни завжди були казкою для дітей, а казки – це повчальні розповіді про добро і зло, де добро чітко визначено і зло чітко визначено, і неважко екстраполювати імперію зла з Росією, що вторгається в суверенну націю. Україні потрібні безпілотники. У них є дрони, але не так багато, як у росіян, – зазначив Гемілл.

Марк додав, що зачарований не тільки Володимиром Зеленським, але і всім українським народом.

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